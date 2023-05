Una salvezza per cinque | ma due andranno giù e in caso di parità

Stato di forma Nel posticipo del lunedì, la squadra di Zanetti ha pareggiato in extremis contro la Sampdoria, grazie arete di Piccoli al 92'. Forti di nove punti di vantaggio sul diciottesimo posto, gli azzurri (due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite) sono certi della permanenza in Serie A. Continua ...Ebuhei 6,5 : tanta corsa, qualche errore di imprecisione e fretta ma prova a metterepezza anche in raddoppio. Fa l'assist della. Walukiewicz 6 : dura mezz'ora, qualche svarione poi esce ......all'aritmeticacon 3 turni d'anticipo. La squadra di Zanetti fa festa al 93' grazie al gol di Piccoli e brinda alla permanenza in A per il terzo anno di fila. La Samp deve ancoravolta ...

NOCERINA: una salvezza che spiana il futuro Forza Nocerina

