Un ungherese a Roma | lo sconosciuto Marozsan prende a pallate Alcaraz

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 maggio 2023) Fabian. Al Foro Italico è nata una stella. Lo, 23 anni, numero 135 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, che non ha nemmeno la pagina wikipedia in italiano. Ebbene lui ha sconfitto meritatamente Carlosin due set. Una partita perfetta. Ha battutosul suo terreno. Ha giocato sempre in anticipo, togliendo il tempo allo spagnolo numero uno del mondo. E ha gestito i colpi fortissimi dello spagnolo con una disinvoltura disarmante. L’ha sfidato il numero due del mondo anche sul suo terreno, quello della palla corta.ha giocato palle corte di ogni tipo, anche sul rovescio alto. E quasi tutte sono andate a morire subito dopo la rete. Ha costrettoa cambiare il suo gioco, a ...