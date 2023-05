Un posto al sole | Filippo inizia a sospettare di Lara dopo l’incontro

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 15 maggio 2023) La settimana di Unalè partita subito con il botto. In apertura è stato dato ampio spazio ae Roberto, i quali hanno ceduto al bacio. Ferri, pur avendo ormai tradito la moglie Marina, ha saputo interrompere le cose prima che andassero rovinosamente oltre. Ma i commenti dei fan non si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unal, 28 settembre – 2 ottobre 2020: dolce sorpresa Unalanticipazioni 2 novembre e replica: Diego sospetta di Mattia Unalanticipazioni 5 novembre: Fabrizio in crisi Unal, i fan commentano l’episodio del 18/4: ‘Viola mi fa ...