(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - Un albero secolare èin centro aed è finito su un', danneggiando anche due auto in sosta. Erano le 5.30 quando la grande pianta ha ceduto all'angolo fra via Roma e via Regina Margherita. In quel momento non transitava nessuno né sul marciapiede né nella vicina piazza Ingrao. Quel che resta delstamane all'alba nel centro disarà potato e alleggerito, in modo che l'albero sia messo in sicurezza. Si spezza il ramo di unsecolare e finisce sopra un'. Per fortuna non ci sono stati feriti.##alberi #ambientehttps://t.co/hXv0bnFayg pic.twitter.com/kOujsWvNzf — Tiscali News (@tiscalinews) May 15, 2023 ...

Quel che resta delcrollato stamane all'alba nel centro di Cagliari sarà potato e alleggerito, in modo che l'albero sia messo in sicurezza. L'edicolante 'custode' della pianta Aveva ...... se trasferita, al centro della piazza gioverebbe e renderebbe più visibile ilcresciuto all'angolo tra via Roma e viale Regina Margherita, inglobando appunto l'edicola stessa". Tre ...Tragedia sfiorata questa mattina in via Roma . Unramo di unsecolare si è ha schiacciato un'edicola e un'auto, tranciando anche i cavi dell'energia elettrica e del filobus, per fortuna in quel momento non transitava nessuno. L'...

Un ficus gigantesco è crollato su un'edicola a Cagliari AGI - Agenzia Italia

Un ramo dell'albero secolare si è abbattuto sulla struttura questa mattina prima dell'apertura. Ancora sconosciute le cause ma alcune sezioni "saranno oggetto di approfondite analisi da parte di esper ...Insieme con l'albero, trascinata via anche l'edicola. Il chiosco di piazza Ingrao non ha resistito al trascinamento effettuato dal camion incaricato della rimozione, ed è stata letteralmente sradicata ...