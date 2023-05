Ultime Notizie – Trapiantato cuore fermo da 20 minuti | prima mondiale a Padova

Sono stati in centinaia i bambini accompagnati dalle proprie famiglie che hanno partecipato alla due giorni della ' Primavera di Bagnoli ', la festa organizzata dalla Fondazione Campania Welfare al ...Ieri sera un agente dell' ufficio Scorte della questura di Napoli , libero dal servizio , mentre era seduto in una pizzeria di via Giuseppe Pica ha notato dalla finestra del locale un uomo introdursi ...Questa mattina hanno scioperato i dipendenti delle cooperative che gestiscono il servizio di asilo nido nelle municipalità 2, 6, 7, 8, 9 e 10 del Comune di Napoli. Sotto una pioggia battente hanno ...

Ucraina, ultime notizie. Zelensky, visita lampo a Parigi dopo Berlino. Kiev riconquista terreno a ... Il Sole 24 ORE

Nel comune di Capraia Isola (Livorno), 268 votanti, affluenza del 73,76% (superiore di un punto alla precedente tornata amministrativa) la sindaca uscente Marida Bessi, appoggiata dalla lista civica P ...AGGIORNAMENTO 17.30 - Sale sul palco allestito nella palestra del centro sportivo Beppe Signori. La leggenda biancoceleste viene accolto dagli applausi dei bambini presenti e da un video ...