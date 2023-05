Ultime Notizie – Trafitta da sbarra mentre guida | incidente nel napoletano | morta 22enne

Leggi su informazioneriservata.eu

Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Marigliano, in provincia di Napoli. Una ragazza di 22 anni, di Somma Vesuviana, era alla guida della sua auto in un tratto di strada sterrata, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro una struttura in disuso. La struttura ha perforato il faro dell'auto andando a trafiggere la ragazza all'interno dell'auto, che è morta sul colpo. Sul posto, in via Nuova del Bosco, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno sequestrato l'auto e la salma, sulla quale sarà disposta l'autopsia.