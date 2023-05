Ultime Notizie Serie A | Stankovic e Zanetti dopo il pareggio | parla Iervolino

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24 Salernitana,sul calciomercato Le parole del presidente della Salernitana su Dia e Scamacca. Sampdoria-Empoli, il post partita Le parole di(Sampdoria) e(Empoli)l’1-1. Milan, Pioli: «Inter? Abbiamo le qualità e le possibilità per battere i nostri avversari» Stefano Pioli, allenatore del Milan, hato a Sport Mediaset in vista della sfida di Champions di domani contro l’Inter. Milan, Leao: «Futuro? Penso che ogni giocatore voglia giocare in Premier League» Rafael Leao, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al magazine Gaffer. ...