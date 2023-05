Ultime Notizie Roma del 15-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia non essere in apertura di giornale Il presidente ucraino che oggi a Londra per colloqui con il primo ministro britannico Ricci su una che non sa di citazione presa nella capitale britannica in Un Tweet ha scritto Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le capacità atterra il volo questa collaborazione continuerà oggi le lische ha detto che stanno lavorando alla creazione di una coalizione per i jet da guerra Da fornire a chi è da parte sua il premier britannico l’ho abbracciato non appena il leader ucraino è sceso dell’elicottero militare Il coraggio e la forza d’animo del presidente tedeschi sono l’ispirazione per tutti noi ha detto il primo ministro britannico accogliendo il Lidl ucraino andiamo tutte le prospettive di crescita nell’anno in corso ...