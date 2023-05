Ultime Notizie Roma del 15-05-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono non Ferrigno andiamo in Inghilterra in apertura il presidente ucraino di Renzi oggi a Londra per colloqui con il primo ministro britannico Ricci su una in una visita a sorpresa nella capitale britannica in seguito ha scritto Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le capacità atterra il volo questa collaborazione continuerà oggi le lische ha detto che stanno lavorando alla creazione di una coalizione per i jet da guerra da chi è da parte sua il premier britannico l’ho abbracciato non appena il leader ucraino è sceso dell’elicottero militare di coraggio la forza d’animo del presidente tedeschi sono l’ispirazione per tutti noi ha detto il primo ministro britannico accogliente ucraino andiamo a Bruxelles e nelle prospettive di crescita nell’anno in ...