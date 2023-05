Ultime Notizie Roma del 15-05-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio circa 152 mila truppe russe sono ora concentrate nei territori occupati delle regioni di cherson e sapori e le loro azioni indicano che si stanno preparando la difesa sostenerlo è rappresentante dell’intelligenza del Ministero della Difesa dell’Ucraina czerniec sottolineando che al momento non stiamo registrando alcun ritiro di truppe in quelle regioni c’è un certo movimento portano via qualcosa evacuano Qualcuno cercano di rubare qualcosa ma non vediamo Un vero ritiro ha detto czerniec i russi stanno rafforzando le loro fortificazioni costruendone di nuove aggiunto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Napoli Castel Capuano per l’inaugurazione dell’anno formativodella scuola di formazione della magistratura Sono molto lieto di ...