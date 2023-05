Ultime Notizie Roma del 15-05-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovata era accorto da Francesco Vitale il viaggio del presidente Ucraina Europa Londra Dove te ne sei incontrato il primo ministro Fiona che danno Street fa sapere che suona che ha confermato a chi è l’ulteriore fornitura da parte del Regno Unito di centinaia di ministri di serie A ulteriori sistemi aerei senza pilota tra cui centinaia di nuovi droni da attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 km nelle prossime settimane alla Francia attrezzerà battaglioni cranico decine di veicoli blindati ai carri leggeri assicurato macrona ieri sera in una cena con delle scri Eliseo i due leader hanno chiesto nuove sanzioni contro la Russia la Turchia in bilico dopo vent’anni di Rosanna al potere al primo turno delle elezioni presidenziali che si sono svolte ieri nel paese il presidente in carica non ha raggiunto il 50% di voti ...