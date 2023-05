Ultime Notizie Roma del 15-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 15 maggio Buongiorno da Francesco Vitale lo spoglio quasi al termine Dopo i primi i dati che davano eurocarne intorno al 59% e quindi vincitore primo turno piano piano con lo scorrere delle ore il vantaggio si è assottigliato e poi presidente uscente sceso sotto il 50% e si è aperta l’ASL per il ballottaggio del 28 maggio 25195 comuni italiani in cui si devono leggere le amministrazioni locali i seggi saranno aperti anche oggi dalle 7 alle 15 subito dopo inizierà lo spoglio delle schede affluenza picco in questa tornata di elezioni amministrative alle 23 di ieri aveva votato il €46 5% in calo di 14 punti rispetto alle 20 omologhi Guarda la stessa ora Aveva votato il 60,2% Degli elettori secondo il comando ucraino ieri le nostre unità hanno catturato più di 10 posizioni nemiche Nord foto della periferia di Bacco che hanno liberato una ...