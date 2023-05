Ultime Notizie – maglia rosa positiva al covid

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Remco Evenepoel,del Giro d’Italia 2023, annuncia il ritiro dalla corsa. Il corridore belga della Soudal Quick Step, di nuovo leader della corsa dopo la crono di domenica, è risultato positivo aldopo un test di routine: “A malincuore devo annunciare che lascerò il Giro d’Italia a causa del19 dopo essermi sottoposto ad un test di routine che purtroppo ha dato esito positivo”, le parole del corridore. “La mia esperienza qui è stata davvero speciale, puntavo a competere per le prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che si sono sacrificati così tanto per preparare il Giro. Sono comunque orgoglioso per le due vittorie di tappa e per i 4 giorni in”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione