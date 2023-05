Ultime Notizie – L’Unità torna in edicola da domani

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo sette anni e alla vigilia del centenario,, quotidiano fondato da Antonio Gramsci nel 1924,nelle edicole. “Dopo tutto questo tempo, sembrava chenon dovesse più riaprire. Invece, grazie all’acquisizione da parte di Romeo Editore, tornerà a rivestire un ruolo fondamentale nel dibattito editoriale e politico”, ha detto il direttore Piero Sansonetti all’incontro con la redazione, organizzato nella sede di via della Pallacorda 7. “In un momento in cui la sinistra appare sempre più debole, per l’incapacità di produrre idee e contenuti, con una stampa, per lo più, focalizzata su pettegolezzi politici ed argomenti futili,si propone come un polo di elaborazione politica e culturale. Fisicamente sarà un giornale piccolo, composto da dodici facciate, ma impegnato ad affrontare temi di ...

Sono stati in centinaia i bambini accompagnati dalle proprie famiglie che hanno partecipato alla due giorni della ' Primavera di Bagnoli ', la festa organizzata dalla Fondazione Campania Welfare al ...Ieri sera un agente dell' ufficio Scorte della questura di Napoli , libero dal servizio , mentre era seduto in una pizzeria di via Giuseppe Pica ha notato dalla finestra del locale un uomo introdursi ...Questa mattina hanno scioperato i dipendenti delle cooperative che gestiscono il servizio di asilo nido nelle municipalità 2, 6, 7, 8, 9 e 10 del Comune di Napoli. Sotto una pioggia battente hanno ...

Elezioni comunali 2023, i risultati in diretta | Seggi chiusi, al via lo spoglio: l'affluenza in calo, al... Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Anche la comica torinese ha commentato, a modo suo, il proprio addio alla Rai assieme a Fazio. Lo ha fatto a suon di frecciatine ironiche. E sul futuro ha chiosato sibillina: "Spero che sia diverso ...