Ultime Notizie – Liga | Barcellona campione di Spagna

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo la Serie A italiana, con il successo del Napoli con cinque giornate d’anticipo, si chiude un altro campionato dei ‘Big 5’: si tratta dellaspagnola che si aggiudica il, per la 27esima volta, con quattro partite rimaste in stagione, grazie alla vittoria per 4-2 in trasferta contro l’Espanyol nel derby di domenica sera. Robert Lewandowski ha portato ilin vantaggio dopo soli 10 minuti, e Alejandro Balde ha raddoppiato con un tiro al volo sul secondo palo nove minuti dopo, prima che il secondo gol della partita di Lewandowski portasse il 3-0 al 40? con Jules Kounde che cala il poker dopo otto minuti della ripresa. Javi Puado ha poi siglato il primo gol per l’Espanyol al 73? e Joselu il secondo nei minuti di recupero, ma troppo tardi per l’Espanyol. Il risultato lascia la squadra di Xavi Hernandez, al ...

Astana (AsiaNews) - Nellesettimane si stanno moltiplicando le iniziative per favorire il flusso di persone, a scopi commerciali, turistici e culturali, tra la Cina e l'Asia centrale. Il Kazakistan ha prolungato il ...Leore in Facebook sono state decisamente confusionarie ma a quanto pare ora la situazione ... 10 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA VIARelazionate Apps Social Sicurezza ...La notizia questa mattina è rimbalzata tra gli insegnanti e il personale della scuola, poi si è diffusa tra i genitori degli studenti. La preside si era ammalata ma tutti speravano che si potesse ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky da Macron a Parigi. Oggi vede Sunak a Londra. LIVE Sky Tg24

corfinancial ®, a leading provider of specialist software and services to the financial services sector, announces the implementation of its Central Securities Depositories Regulation (CSDR) software, ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...