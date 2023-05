Ultime Notizie – la richiesta Aeroflot ai dipendenti

(Di lunedì 15 maggio 2023) La compagnia aerea russaavrebbe chiesto ai suoidi non registrare tutti i problemi delle apparecchiature dei velivoli, facendoli così decollare anche in caso di malfunzionamento. Lo riporta il sito indipendente russo Proekt, rilanciato da Moscow Times, che ha raccolto le testimonianze di diversied ex membri della compagnia. Un ex impiegato diha spiegato che questa politica, in vigore dalla scorsa primavera, è stata introdotta da Mosca “per evitare agli aerei di rimanere a terra a causa di malfunzionamenti, che secondo i regolamenti vigenti comportano il divieto assoluto di decollo”. Un tecnico diha confermato queste dichiarazioni, aggiungendo che la stessa pratica è stata seguita da altre compagnie aeree. Un ex pilota della Nordwind Airlines, ...

Nelledue settimane il titolo e' sceso di quasi il 6%. contro lo 0,8% della selettiva banca europea. Tuttavia, gli analisti della banca Usa sono ottimisti e ritengono che visto lo sconto a cui ...SSC Napoli - Dopo l'intervento sul palco, Luciano Spalletti ha ricevuto il premio Bulgarelli , in compagnia di altri premiati. Fra questi, il talento del Sassuolo Davide Frattesi . ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky a Londra. Sunak promette nuovi missili e droni LIVE Sky Tg24

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) today announced that Sumitomo Pharma Co., Ltd. (‘Sumitomo Pharma’) plans to initiate a Phase 1 clinical study of DSP-2342 in the United States. DSP-2342 is a ...Monitor Italia ha da poco diffuso i nuovi sondaggi politici dell’istituto Tecné-Dire. Al momento le posizioni di vertice non cambiano, ma non mancano le sorprese dell’ultimo minuto. Se il centrodestra ...