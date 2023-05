Ultime Notizie – “Hanno avvelenato la mia squadra”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa.la mia”. La denuncia è di Emanuele Filiberto, proprietario del Real Aversa (serie D). L’accusa arriva all’indomani dopo la sconfitta di ieri 6-0 contro il Ragusa. “Non voglio fare nessuna illazione – sottolinea nel post pubblicato su Facebook – ma l’unica cosa certa che tutti i nostri calciatori stanno in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati, purtroppo non sono riusciti neanche a rientrare a casa”. Emanuele Filiberto racconta come “due dei nostri tesserati ieri mattina, prima della partita, si sono dovuti ricoverare al pronto ...