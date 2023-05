Ultime Notizie – Elezioni amministrative 2023 | urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio

(Di lunedì 15 maggio 2023)ri7 nei 595 Comuni italiani che da ieri sono chiamatiper eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Sono oltre quattro milioni e mezzo, 4.587.877, di cui 402.967 all’estero, distribuiti su 5.426 sezioni, gli aventi diritto al voto. I seggi rimarranno aperti15 e subito dopo inizierà lo scrutinio. Ieri affluenza in calo.12 a votare è stato il 14,21% degli aventi diritto, rispettoprecedentiin cui a votare era stato il 19,33%. Il voto interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, andranno al voto 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di Regione ...

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...... non solo è in grado di generare automaticamente le possibili richieste per ogni intento, ad esempio per " get - news - update " genererà " Mi puoi leggere ledall'Italia ", ma sarà in ...Bambina muore in un incidente stradaleAnticipazioni TV Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 15 maggio 15 Maggio Anticipazioni TV Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata di ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky da Macron a Parigi. Oggi vede Sunak a Londra. LIVE Sky Tg24

Nuovo infortunio per Paul Pogba. Il 29enne centrocampista francese della Juventus, alla prima gara da titolare in stagione, si fa male al 21' della sfida casalinga con la Cremonese. Dopo un… Leggi ...Prima partita a Marassi dopo la matematica caduta in Serie B. La Federclubs invita i tifosi a presentarsi con i vessilli blucerchiati allo stadio ...