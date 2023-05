Ultime Notizie – Elezioni amministrative 2023 | sorpreso a fotografare scheda | denunciato

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un elettore è statolaelettorale utilizzando il proprio telefonino, ma è statodai carabinieri. E’ accaduto a Vedelago nel trevigiano all’interno di un seggio presidiato da militari dell’Arma. Contravvenendo al divieto di utilizzare apparecchiature di registrazione di immagini all’interno delle cabine elettorali, l’elettore è statoa scattare una foto. La, a quanto si apprende, è stata annullata dal presidente di sezione mentre il trasgressore è statodai carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

