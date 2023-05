Ultime Notizie – domani il voto alla Camera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia a nome del governo sul dl Ponte di Messina. La fiducia era già stata preannunciata nella capogruppo di Montecitorio.è previsto ildi fiducia e mercoledì ilfinale sul provvedimento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione