Ultime Notizie – Comunali 2023 | Sgarbi eletto sindaco di Arpino

(Di lunedì 15 maggio 2023) Vittorioè statodi, in provincia di Frosinone. Completato lo spoglio delle 8 sezioni, in base ai dati del Viminale,ha avuto il 44,39% dei voti. Battuti gli altri due candidati Andrea Chietini (30,46%) e Gianluca Quadrini (25,15%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

ARTICOLO PRECEDENTE Choc in Austria: riprodotto discorso di Hitler in un trenoAttualità Choc in Austria: riprodotto discorso di Hitler in un treno 15 Maggio Estrazioni del Lotto, del ...ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di lunedì 15 maggio 2023: i numeri di oggi ARTICOLO SUCCESSIVO Estrazione Million Day lunedì 15 maggio 2023: i numeri vincentiEstrazioni del ...Il ha vietato ai funzionari di alto livello di dimettersi durante la guerra in . I dissidenti sono minacciati di azioni penali. A riportare la notizia è Important Stories , un sito web russo ...

Elezioni comunali 2023, i risultati in diretta | Seggi chiusi, al via lo spoglio: l'affluenza in calo, al... Corriere della Sera

Le lavatrici sono diventate un elettrodomestico essenziale in ogni casa moderna, offrendo un'alternativa conveniente e veloce per fare il bucato.Il coach di Los Angeles è finito nel radar dei Phoenix Suns dopo il licenziamento di Monty Williams nelle ultime ore Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Tyronn Lue e i Los Angeles ...