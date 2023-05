Ultime Notizie – Come sta la lingua italiana? Ecco cosa dice la Crusca

(Di lunedì 15 maggio 2023) “La lettura su Internet è oggi diventata predominante. E il nuovo mezzo ha avuto conseguenze anche per la nostra: l’ha semplificata nelle strutture sintattiche (il che potrebbe anche essere un fatto positivo), ma l’ha anche un po’ impoverita, perché la fretta della composizione e l’assenza di rilettura porta spesso a usare frasi fatte, ad adoperare parole con un significato approssimativo, a non dominare appieno l’impianto testuale e informativo”. Lo afferma il professore Paolo D’Achille, nuovo presidente dell’Accademia della, in un’intervista al settimanale ‘Toscana Oggi’. Lo stato di salute dellaoggi è tuttavia “abbastanza buono”, osserva D’Achille: “L’italiano è ormai madreper la maggior parte della popolazione (che in passato, invece, nasceva dialettofona), ...

L'affluenza si è assestata al 59,02 per cento, in calo di quasi tre punti rispetto al 62 per cento delleelezioni amministrative. La Lombardia è la regione in cui si è votato di meno, con il ...La grande paura della Romagna . Il 3 maggio in molte aree di quel territorio il maltempo ha distrutto delle strade (ad esempio nella zona di Modigliana, tra Faenza e Forlì), allagato interi quartieri, ...Il ministro degli Interni dell'amministrazione filorussa di Luhansk, Igor Kornet, è stato gravemente ferito in un attentato nel centro del capoluogo ed è stato ricoverato in terapia intensiva. La Tass ...

Elezioni comunali 2023, i risultati in diretta | Seggi chiusi, al via lo spoglio: l'affluenza in calo, al... Corriere della Sera

Nelle ultime ore il sito web ufficiale OPPO Germania è stato praticamente chiuso. Attualmente il sito riporta solo un'immagine che mostra la partnership con la UEFA Champions League, ma dei prodotti i ...PESARO- Con uno straordinario supporto del volontariato, Buongiorno ceramica! 2023 torna in strada, in piazza, nelle scuole, nei musei, nei parchi, sul mare il 20 e 21 maggio. Sono 45 le Città della ...