Ultime Notizie – Caro prodotti infanzia | Urso dà mandato a garante per tavolo allerta rapida

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha datoalper la sorveglianza dei prezzi di convocare al più presto una riunione della nuova Commissione disulprezzi deidell’. Lo annuncia il Mimit ricordando che con la legge di bilancio per il 2023 il Governo ha previsto – dall’1 gennaio scorso – la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per alcuniper l’. In particolare, pannolini, latte e seggiolini auto per bambini. Ilper la sorveglianza dei prezzi ha, sin dall’inizio e su disposizione del ministro, realizzato un monitoraggio mensile volto a stimare, anche territorialmente, la variazione ...

Lesulle pensioni ci dicono esistono alte probabilità che il governo prosegua con Quota 103 per un altro anno ; tuttavia, lasciare le cose come stanno non risparmierà dal peggioramento ...Quest', secondo gli scienziati, potrebbero essere quelle differenze alla base di molte delle qualità che distinguono gli esseri umani dai loro parenti stretti, come scimpanzé e bonobo. Queste ...L'Agro Nocerino è sotto choc: si aggrava il bilancio del grave incidente avvenuto domenica sera sull' autostrada A30 Caserta - Salerno a Mercato San Severino ( Salerno ) che è costato la vita a due ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky da Macron a Parigi. Oggi vede Sunak a Londra. LIVE Sky Tg24

Durante il Huawei Global Internet Service Industry & Optical Summit tenutosi a Madrid lo scorso aprile, l'azienda ha inoltre presentato la sua ultima gamma di soluzioni per l'infrastruttura Internet, ...Il Milan, dopo la pesante sconfitta contro l’Inter nell’andata della semifinale di Champions League, crolla anche in campionato, perdendo contro lo Spezia per 2-0. La squadra di Stefano Pioli non ...