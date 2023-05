Ultime Notizie – Al via il Francigena Fidenza Festival | per scoprire la ‘bella via d’Europa’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Torna dal 18 al 21 maggio il, quattro giorni di storia, incontri, visite guidate, camminate e approfondimenti per esplorare ‘La bella Via dell’Europa’ da una prospettiva privilegiata:, Comune al centro della Viache da Canterbury arriva a Santa Maria di Leuca. Il, giunto alla terza edizione, è organizzato dal Comune di, con la direzione artistica di Pirene Comunicazione e il patrocinio dell’Università di Parma e della Diocesi di, e in collaborazione con Aevf – Associazione Europea delle vie Francigene, Destinazione Turistica Emilia e Terre di Verdi. “Con questa nuova edizione, ilspegne tre ...