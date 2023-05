Uganda | il fiume esonda e trascina via tutto

(Di lunedì 15 maggio 2023) IlKatonga , in, èto travolgendo case, strade endo con sé interi villaggi. "Il livello dell'acqua sulKatonga è aumentato in modo significativo, ponendo un serio ...

IlKatonga , in, è esondato travolgendo case, strade e trascinando con sé interi villaggi. "Il livello dell'acqua sulKatonga è aumentato in modo significativo, ponendo un serio ...Invece la forza della politica ha fatto si che ilscavalcasse gli argini, e di fatto l'... da cui viene espunta, con l'accento sulla solita, la nobiltà e anche la realtà storica del ...IlKatonga , in, è esondato travolgendo case, strade e trascinando con sé interi villaggi. "Il livello dell'acqua sulKatonga è aumentato in modo significativo, ponendo un serio ...

Il fiume esonda e spazza via tutto: le immagini incredibili La7

Il fiume Katonga, in Uganda, è esondato travolgendo case, strade e trascinando con sé interi villaggi.