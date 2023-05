Ufficiale | Grimaldo passa al Bayer Leverkusen | i dettagli dell’affare

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’affare traed ilera ormai alla luce del sole, mancava solamente l’annuncioche è arrivato questa mattina. Il terzino sinistro, dopo aver terminato la sua stagione con il Benfica si trasferirà in Bundesliga. Il calciatore dovrebbe legarsi al club tedesco fino al 2027, in questo senso sono attese conferme. Nel frattempo ilha annunciato sul proprio profilo twitter l’arrivo del giocatore che in un breve video ha rilasciato queste parole: “Sono Alejandroe sono qui”. Ilpensa già al futuro ma giovedì sera sarà impegnato con una delle partite più importanti della sua storia recente: la semifinale di ritorno dell’Europa League contro la Roma di José Mourinho.

Nato a Valencia, Grimaldo è entrato a far parte del settore giovanile del Barcellona nel 2008. Ha esordito ufficialmente con la squadra B blaugrana nel 2011 a quindici anni. Così è diventato il ...Il Bayer 04 Leverkusen rafforza la propria squadra con il terzino sinistro spagnolo Alejandro Grimaldo per la prossima stagione. Il 27enne gioca nel club portoghese del Benfica dal 2016. In estate si ...