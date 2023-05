Ue | via libera del Consiglio a Di Maio inviato nel Golfo Persico | L' ex ministro | Onorato per l' incarico | una grande responsabilità

(Di lunedì 15 maggio 2023) Leggi Anche Luigi Die il nuovoUe per il: ecco lo stipendio d'oro Per il suo ruolo daspeciale l'ex leader pentastellato percepirà un minimo di 13mila euro mensili netti. ...

Il Consiglio Ue ha nominato Luigi Di Maio Rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo. Di Maio entrerà in carica il 1° giugno , con un mandato iniziale di 21 mesi. I compiti del nuovo ...finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio inviato speciale dell'Ue nel Golfo. Il punto, a quanto si apprende, è stato ...Il, come nelle precedenti due occasioni, alla riunione del Comitato Politico e di Sicurezza e a quella dei rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue, è arrivato senza che nessuno dei presenti ...

Ue: via libera del Consiglio a Di Maio inviato nel Golfo Persico TGCOM

Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominare l'ex ministro italiano Luigi Di Maio inviato speciale dell'Ue nel Golfo.Il via libera senza dibattito al Consiglio Ue, riunito a livello di ministri dello Sport a Bruxelles. Borrell: "Ha un mandato ambizioso da portare a ...