Ue | Ronzulli Fi | ' crescita economica Italia segno di serietà e buongoverno'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “Chi scommetteva contro il suo stesso Paese, profetizzando una recessione per raccogliere un cinico dividendo politico, oggi rimarrà deluso. Le nuove previsioni della commissione europea, che prevedono unana superiore alle aspettative e un debito stabile, con conseguente calo del rapporto deficit-Pil e della disoccupazione, dimostrano come le politiche del governo siano serie, efficaci, concrete”. Così la presidente dei senatori di ForzaLicia. “I numeri non mentono mai - prosegue - e i dati provenienti da Bruxelles certificano che la maggioranza ha fin da subito intrapreso la strada giusta, intervenendo in modo prioritario per proteggere le famiglie dal caro energia, per poi intraprendere il cammino di...

TERAMO - 'Forza Italia è un partito ine lo stiamo vedendo con i sondaggi. L'ultimo in particolare ci dà in aumento dello 0,5%, ma ... Licia, intervenendo a Teramo a sostegno del ...Presente anche Liciache ha lanciato un messaggio di unità: 'Aldilà dei retroscena e di ... "costante", sondaggio - bomba: la sorpresa nel centrodestra Alla convention ha partecipato ...... Licia. "Sarà una manifestazione all'insegna della riaffermazione dei nostri valori, per ... "Il nostro partito è il faro per quanti riconoscono l'unica via possibile dinell'europeismo ...

Ue: Ronzulli (Fi), 'crescita economica Italia segno di serietà e ... Il Tirreno

TERAMO – “Forza Italia è un partito in crescita e lo stiamo vedendo con i sondaggi. L’ultimo in particolare ci dà in aumento dello 0,5%, ma al di là di questo, lo vediamo dalla presenza fisica sul ter ...Forza Italia e' un partito in crescita e lo stiamo vedendo con i sondaggi. L'ultimo in particolare ci da' in aumento dello 0,5%, ma al di la' di questo, lo vediamo dalla presenza fisica sul territorio ...