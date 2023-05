Ue | Milani Fdi | ' crescita Pil segno che governo sta lavorando bene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “A dispetto dello scenario nefasto paventato dalla sinistra, le stime della Commissione Europea sulladell'Italia sono in direzione opposta. La stima didel Pil sono ad un +1,2% nel 2023 e un +1,1% nel 2024 dal precedente 0,8% e +1,1%. E sul fronte del deficit quest'anno è stimato al 4,5% con un miglioramento nel 2024 al 3,7%. Previsioni che confermano la giusta strada intrapresa dalMeloni, che in sette mesi sta portando avanti politiche di rafforzamento del tessuto economico per il rilancio della produttività della nazione. La sinistra se ne faccia una ragione, ilstaed i frutti si vedono”. Così in una nota Massimo, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della Commissione Ambiente alla Camera.