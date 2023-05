Ue | Gentiloni | «Evitata la recessione Italia meglio degli altri»

(Di lunedì 15 maggio 2023): «Per l'anno in corso noi proiettiamo per l'la crescita più alta fra le maggiori economie europee, credo che questo non avvenisse da molto tempo». «Il problema dell'è come proseguire nel corso positivo che ha portato l'economia nazionale a crescere del 12% in tre anni e cio' richiede uno sforzo costante, prudenza nelle politiche di bilancio e pieno uso dei fondi del Pnrr». L'economiana cresce anche se il prossimo anno perderà lo slancio e l'inflazione ancora per molti mesi azzoppera' il potere d'acquisto dei nostri stipendi. E' il commissario all'economiaa descrivere gli scenari futuri per il nostro Paese e per l'Europa tutta, che sono più rosei del previsto, con un Pil che nel 2023 cresce indell'1,2% (trainato dal settore del turismo ...

Ue, Gentiloni: "Evitata la recessione, l'economia continuerà a crescere" RaiNews

