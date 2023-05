(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio Ue haufficialmente Luigi Dirappresentanteper il, informa la presidenza di turno. Una nomina quella dell’ex ministro degli Esteri non gradita al governo che come chiarito in precedenza dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, “è una libera scelta dell’Alto Rappresentante” Josep Borrell . “E’ una candidatura che è stata fatta da Diquando era ministro degli Esteri” nel governo Draghi quindi “non è il candidato del governo”. Una scelta definita “politicamente oltraggiosa” dai senatori della Lega in commissione Esteri e stigmatizzata con parole ancora più nette dal vicepremier Matteo Salvini: “Diandrà a rappresentare, forse, l’Italia nel… Non a nome mio, non a nome vostro, e non a nome del ...

A Luigi Di, prossimo alla nomina - ormai ufficiale - di rappresentante Ue per il gas nel Golfo Persico, dovrebbe andare uno stipendio d'oro. L'ex pentastellato godrà anche dello status di ...Diad un passo dall'essereinviato per il Golfo Persico: incassato il secondo ok in Ue, ora manca solo la ratifica finale. Secondo via libera in Ue, dunque, per la proposta da parte di ...Dopo esser estatonell'esecutivo del FMI ha lasciato la carica istituzionale italiana. ...al fatto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per mettere prescia a Salvini e Di...

Ue, Di Maio nominato inviato speciale nel Golfo Persico Adnkronos

"Oggi, il Consiglio ha nominato Luigi Di Maio come primo Rappresentante speciale dell'Unione per la Regione del Golfo". Lo ha annunciato sul suo account Twitter la presidenza svedese semestrale di tur ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...