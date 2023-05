Ue | Commissione | economia resta resiliente | rialzate stime 2023-24**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - L'europea "continua a mostrare resilienza in un contesto globale difficile: i prezzi dell'energia più bassi, l'allentamento dei vincoli sull'offerta e un forte mercato del lavoro hanno sostenuto una crescita moderata nel primo trimestre del, allontanando i timori di una recessione". Lo scrive laeuropea presentando le stinala sanche di primavera che - anche alla luce di un "inizio d'anno migliore del previsto" - l'hanno portata ad alzare le prospettive di crescita per l'dell'UE all'1,0% nel(0,8% stimato a febbraio) e all'1,7% nel 2024 (1,6% tre mesi fa). Le revisioni al rialzo per l'area dell'euro sono di entità simile, con una crescita del PIL ora prevista rispettivamente all'1,1% e all'1,6% nele nel 2024. ...