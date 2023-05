Udine con l’Adunata Capitale d’Italia

(Di lunedì 15 maggio 2023) “E’ stato un grande orgoglio sfilare tra le Penne Nere e alla testa delle sezioni del Friuli Venezia Giulia:è la casa degli Alpini, che rappresentano il cuore dei valori dell’Italia, e così oggi per un giorno il capoluogo friulano è stata la”.Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ha sfilato da piazzale Osoppo a piazza Primo Maggio in testa alla Protezione civile regionale, assieme all’assessore Riccardo Riccardi, ad aprire la sfilata delle otto sezioni del Friuli Venezia Giulia: Trieste, Gorizia, Pordenone, Carnia, Gemona, Palmanova, Cividale e, infine,.Bilancio del tutto positivo all’esito di queste giornate che hanno vistoe il Friuli Venezia Giulia protagoniste. “E’ andato tutto molto bene e devo ringraziare ...

... partecipando aal raduno nazionale degli alpini (ha anche indossato il tipico cappellola piuma), ha aperto alla proposta: 'Purché sia su base volontaria come alternativa al servizio ......al seggio due anziane signoreil bastone e Rucco le ha lasciate passare avanti. Subito dopo il sindaco uscente, che a sua volta è stato fermato da alcuni cittadini, è partito in auto per...Governo, presidenza del Senato e maggioranza di destra si schierano compatti a difesa di penne nere e forze armate e daanticipano la scelta di ricostruire "una riserva di giovani addestrati a ...

Meloni all'adunata degli alpini a Udine: qui rappresentazione straordinaria amor di Patria Agenzia ANSA

“E’ stato un grande orgoglio sfilare tra le Penne Nere e alla testa delle sezioni del Friuli Venezia Giulia: Udine è la casa degli Alpini, che rappresentano il cuore dei valori dell’Italia, e così ...L’attesa, prima della partenza, delle sezioni di Udine. L’appuntamento era in via di Toppo, quasi tutti si sono presentati con tre ore di anticipo UDINE. L’ammassamento per gli alpini delle sezioni 1 ...