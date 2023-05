Ucraina | Zelensky | Nei tour in Ue accordi per armi di difesa | Mosca | Intercettati due aerei Nato sul Baltico

...britannico ha sottolineato che il governo di Londra non intende ridurre l'importo dell'assistenza fornita all'. Poi il portavoce di Sunak, commentando i risultati della visita di, ha ...15 mag 12:15 Von der Leyen: "Aiuti anche dopo il 2023 e appoggio al piano" 'Mi aspetto che continueremo a sostenere l'finché sarà necessario e che niente deve essere fatto sull'...Da capire cosa potrà essere invece per la parte, vista la piega presa dopo l'incontro. "Non so cosa sia successo:aveva chiesto al Papa di dare aiuto per la pace. Durante l'incontro ...

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Il conflitto deciderà il futuro dell'Europa. Sconfitta russa irreversibile già quest'anno ... La Stampa

L'annuncio su Twitter del premier Rishi Sunak nel giorno della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...Se la guerra in Ucraina dovesse proseguire ancora a lungo e se dovesse saltare l’accordo per l’export di grano ...