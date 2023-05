Ucraina | Zelensky | Nei tour in Ue accordi per armi di difesa | 007 Kiev | 150mila russi per difendere Kherson e Zaporizhzhia

GLI AIUTI MILITARI PROMESSI ADALLA FRANCIA In occasione della visita diin Francia, Parigi ha promesso all'più carri armati leggeri, auto blindate. Nella dichiarazione ...Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrcitato in una nota della presidenza, facendo un bilancio del suo tour europeo. . 15 maggio 2023Nel pomeriggio è andato in Vaticano per una visita a Papa Francesco È stata una giornata di appuntamenti istituzionali a Roma per il presidente dell'Volodymyr. Con un apparato di ...