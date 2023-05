Ucraina | Zelensky incontra Sunak a Londra | 007 Kiev | 152mila russi si preparano alla difesa di Kherson e Zaporizhzhia

a Londra Negli ultimi giorniha fatto visita in diversi paesi dell'Unione europea per parlare del sostegno militare all'. Dopo le tappe italiane e tedesche del fine settimana,...15 mag 11:59 Sunak a: "Il tuo coraggio è per noi un'ispirazione" - FOTO Fotogallery -a Londra, l'incontro con Sunak la visita ufficialeaccolto all'Eliseo da ...GLI AIUTI MILITARI PROMESSI ADALLA FRANCIA In occasione della visita diin Francia, Parigi ha promesso all'più carri armati leggeri, auto blindate. Nella dichiarazione ...

Ucraina, Zelensky incontra Sunak a Londra | Da Macron le rassicurazioni sull'invio di altri carri armati TGCOM

A Berlino dopo la tappa italiana, Volodymyr Zelensky ha chiesto a Olaf Scholz la partecipazione della Germania alla «coalizione dei caccia» per vincere contro Vladimir Putin, con ...