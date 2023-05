Ucraina | Zelensky da Macron | da Parigi in arrivo altri carri armati | La Wagner offrì a Kiev informazioni su posizione truppe russe

(Di lunedì 15 maggio 2023) 15 mag 08:18a Londra per incontrare il premier Sunak 'Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in volo. Questa collaborazione continuerà oggi. ...

Così il presidente ucraino Volodymyrha risposto a chi gli chiedeva se le armi fornite dall'Occidente sarebbero state sufficienti per l'offensivaha parlato da Berlino, ...15 mag 00:24: "Insieme alla Francia difendiamo la libertà dell'Europa" 'L'e la Francia difendono insieme la libertà e la sicurezza dell'Europa. Ogni giorno avviciniamo la pace per ...L'ultimo viaggio dial di fuori dell'lo ha portato a Roma, Berlino e nella città tedesca occidentale di Aquisgrana, a meno di 400 chilometri a nord - est di Parigi, dove domenica ha ...

Ucraina, Zelensky vola da Scholz a Berlino: "Ora ci servono i caccia" Il Tempo

Per comprendere l'importanza del viaggio europeo di Volodymyr Zelensky bisogna guardare a cosa sta avvenendo a Mosca, dove le rivalità fra i generali che guidano le operazioni militari in Ucraina sono ...Previsto un incontro con il premier britannico Rishi Sunak. Il presidente ucraino in questi giorni è stato a Berlino, a Roma e domenica sera a ...