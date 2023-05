Ucraina | Zelensky a sorpresa a Londra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato aper una visita a, durante la quale incontrerà il primo ministro britannico, ''l'amico Rishi'' Sunak. Lo annuncia lo stessosu Twitter. ''Oggi. Il Regno Unito è un leader quando si tratta di aumentare le nostre capacità a terra e in volo. Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi. Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni'', ha scritto il presidente ucraino in un post. Intanto ieri la Francia ha promesso nuovi aiuti militari a Kiev durante l'annunciato viaggio del presidente ucraino a Parigi. Una dichiarazione congiunta-Francia, pubblicata dall'Eliseo, afferma che saranno preparate nuove forniture per far fronte alle necessità ...