Ucraina | Wp | Wagner offrì a Kiev la posizione delle truppe russe

3.51 Prigozhin trattava con 007 di Kiev Alla fine di gennaio il capo del gruppo, Yevgeniy Prigozhin, ha offerto all'informazioni sul posizionamento delle truppe russe in modo da poterle colpire in cambio del ritiro dei soldati di Kiev dall'area intorno a Bakhmut. E'...Alla fine di gennaio il capo del gruppo, Yevgeniy Prigozhin, ha offerto all'informazioni sul posizionamento delle truppe russe in modo da poterle colpire in cambio del ritiro dei soldati di Kiev dall'area intorno a Bakhmut. E'...I soldati diIl giornale sostiene che l'ha rifiutato l'offerta. Il capo del Gruppo, stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin , ha minacciato pubblicamente di ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky da Macron, da Parigi altri carri armati a Kiev. LIVE ...Alla fine di gennaio il capo del gruppo Wagner, Yevgeniy Prigozhin, ha offerto all'Ucraina informazioni sul posizionamento delle truppe russe in modo da poterle colpire in cambio del ritiro dei soldat ...