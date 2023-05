Ucraina | Von der Leyen | Supportiamo piano di pace di Zelensky

(Di lunedì 15 maggio 2023) In vista del prossimo G7 che si terra' ad Hiroshima dal 19 al 21 maggio, la presidente della Commissione europea Ursula von derha tenuto una conferenza stampa per delineare le priorita' dell'Ue.

La presidente della Commissione europeader Leyen si presenta ormai lanciata in una retorica ...Finché negli Stati Uniti si afferma che la pace si fa soltanto alle condizioni stabilite dall',...... la presidente della Commissione europea Ursulader Leyen ha tenuto una conferenza stampa per delineare le priorita' dell'Ue. In merito all', ha ribadito l'impegno dell'Unione a "...... ha spiegato la presidente della Commissione Ursulader Leyen. "Il piano di pace del presidente Zelensky deve essere il punto di partenza. Il concetto é "nulla sull'senza l'" e ...

Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: «Ue appoggia il piano di pace di Zelensky». Iniziata ... Il Sole 24 ORE

Zelensky prosegue il suo tour europeo per ottenere armi e risorse in vista dell’annunciata controffensiva militare ucraina ...Rishi Sunak ha abbracciato calorosamente Volodymyr Zelensky oggi mentre tenevano colloqui nella residenza di campagna del Primo Ministro.Sunak ha annunciato che il Regno Unito fornirà missili e droni ...