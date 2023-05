Ucraina | ultime notizie Attentato al ministro dell' Interno filorusso di Luhansk | è grave Iniziata missione dell’inviato cinese

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Nelle prossime settimane la Francia attrezzerà battaglioni ucraini con decine di veicoli blindati e carri leggeri”, ha assicurato Macron ieri sera in una cena con Zelensky all’Eliseo. I due leader hanno chiesto nuove sanzioni contro la Russia. Il capoa Wagner offrì all’informazioni sulla posizionee truppe russe in cambio del ritiro dei soldati di Kiev da Bakhmut, secondo i leak del Pentagono riportati dal Washington Post. Crosetto oggi a Berlino dalPistorius

almeno quattro persone sono morte a seguito di attacchi russi sulla città di Avdiivka. Il think tank statunitense "The Institute for the Study of War" (Isw), analizzando la situazione delle settimane, ha detto che "i nuovi attacchi russi puntano a degradare la ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky a Londra. Sunak promette nuovi missili e droni LIVE Sky Tg24

Ascolta l'articolo Ore di apprensione per la comunità di Scalea, in provincia di Cosenza: sono ormai due giorni che Kateryna Kravtsova, una ragazza di 16 anni di origine ucraina, ha fatto perdere le s ...Milano, 15 mag. (askanews) - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Checkers Mansion ...