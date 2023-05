Ucraina | Onu | da inizio guerra 23 600 vittime civili

(Di lunedì 15 maggio 2023) "Le ostilità, inclusi gli attacchi missilistici, attualmente sembrano essere in aumento su entrambi i lati della linea del fronte in. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti ...

...sottosegretario generale dell'per gli affari umanitari, Martin Griffiths, a una riunione del Consiglio di Sicurezza. "Quasi 3,6 milioni di persone hanno ricevuto assistenza umanitaria in......Obama e dell'Unione europea " con il coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza dell'. Trump ...occidentali ossessivamente pensiamo che tutto il mondo debba guardare solo a ciò che succede in, ...... Bielorussia, Corea del Nord e Siria a votare contro la risoluzionedi condanna dell'invasione dell'. Fra gli interessi che l'Eritrea ricopre per la Cina c'è senza dubbio quello legato ...

Se la guerra in Ucraina dovesse proseguire ancora a lungo e se dovesse saltare l’accordo per l’export di grano ..."Le ostilità, inclusi gli attacchi missilistici, attualmente sembrano essere in aumento su entrambi i lati della linea del fronte in Ucraina. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti uma ...