Ucraina | Londra frena sui jet a Zelensky | non abbiamo pianificato l’invio

(Di lunedì 15 maggio 2023) La Gran Bretagna esita a consegnare all’i jet militari, ripetutamente richiesti da, anche nella visita di oggi aper ottenere il controllo dei cieli e prende tempo. “Oggiparlato di jet. Tema molto importante per noi perché non possiamo controllare il cielo”, rivela il presidente ucraino, al termine del suo incontro con il premier britannico nella sua residenza di campagna.e Regno Unito sono “veri partner”, ha aggiunto, giunto in Gran Bretagna dopo le visite in Italia, Germania e Francia, e precisando che Sunak viene informato degli sviluppi sul terreno, secondo quanto scrive il Guardian. “Vedo che in tempi brevi sentirete, credo, decisioni molto importanti, ma dovremo lavorarci un pò di più”, avrebbe dettoal ...

... prima Kiev poi Mosca 08:24 Zelensky in arrivo a: "Incontrerò il mio amico Rishi" 02:29 Wp: "Prigozhin offrì a Kiev la posizione delle truppe russe" 01:01 La Francia promette all'altri ...Prima Roma, Berlino e Parigi. Poi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato oggi nel Regno Unito , alla conclusione ...di armi (missili e forse jet) e dell'adesione dell'alla ......promesse giunte da Berlino e(e forse in misura minore e meno pubblicizzate da Roma e Parigi), impegnative in termini di mezzi e di risorse, non potranno concretizzarsi con arrivi in...

Ucraina, Zelensky incontra Sunak a Londra TGCOM

A Berlino dopo la tappa italiana, Volodymyr Zelensky ha chiesto a Olaf Scholz la partecipazione della Germania alla «coalizione dei caccia» per vincere contro Vladimir Putin, con ...Prima Roma, poi Berlino e Parigi e oggi Londra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è impegnato in una serie di visite in Europa rispetto alle quali si è detto molto soddisfatto. Il presidente ...