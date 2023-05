Ucraina | “da Prigozhin indicazioni a Kiev su dove attaccare Russia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Secondo il Washington Post il leader di avrebbe trattato per il ritiro dida Bakhmut Il leader del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeniy, avrebbe offerto ai militari ucraini informazioni sule postazioni russe se l’esercito disi fosse ritirato dalle zone attorno alla città assediata di Bakhmut. Lo scrive il Washington Post in esclusiva, citando documenti dell’intelligence statunitense. In base a questi alla fine di gennaio,ha promesso ai comandanti ucraini che, se avessero ritirato i loro soldati dall’area intorno a Bakhmut, avrebbe fornito ainformazioni sulle posizioni delle truppe russe in modo che l’potesse attaccarle. L’offerta disarebbe arrivata ...