Ucraina | come si muove Russia a Kherson e Zaporizhzhia in vista controffensiva

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Sono circa 152mila i soldati russi dispiegati nelle aree occupate degli oblast di, nell’meridionale, dove si stanno preparando a difendere le loro posizioni dinnanzi all’attesa. La stima è dell’intelligence militare di Kiev. “Non vediamo truppe che vengono ritirate dagli oblast di. Ci sono alcuni movimenti: portano via cose, evacuano persone, saccheggiano, ma non vediamo ritiro di unità militari. A Enerhodar per esempio, stanno portando via il possibile, automobili ed equipaggiamento medico, ma non si ritirano. Sono chiaramente consapevoli che dovranno combattere”, ha dichiarato Andrii Cherniak, portavoce dell’intelligence militare, parlando con Rbc ...

... aveva affermato di volere una 'coalizione per i jet' per consentire all'di 'controllare i cieli' . L'esercito di Kiev, in particolare, ha espresso una preferenza per gli F16. 'sapete la ...Il ministero della Difesa russo ha affermato per la prima volta di aver abbattuto un missile Storm Shadow a lungo raggio fornito all'dalla Gran Bretagna ,annunciato la scorsa settimana. Il ministero ha affermato nel suo briefing quotidiano sul conflitto ucraino di aver abbattuto il missile da crociera, nonché i ...... c'è anche la strumentalizzazione politica della paura, anche legata alla Guerra in, "e la ...UE per il Green Deal ha osservato che se da un lato la crisi climatica è accettata generalmente...

Zelensky incontra Sunak e parla di una "coalizone per i jet", Downing Street: "Non li forniremo noi" - Ursula von der Leyen: il nuovo pacchetto incentrato su impedire l'elusione delle sanzioni esistenti - Ursula von der Leyen: il nuovo pacchetto incentrato su imp RaiNews

Oltre al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ... per garantire la tutela dei diritti umani in settori che rappresentano sfide emergenti, come il cambiamento climatico e l’intelligenza ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...