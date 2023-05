Ucraina | al via la missione diplomatica cinese Zelensky | «La Nato dica sì a Kiev già a luglio»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Occhi puntati sull’, dove inizia oggi ladell’inviatoLi Hui. Il diplomatico (è stato ambasciatore a Mosca dal 2009 al 2019, anno in cui ha ricevuto da Putin la medaglia dell’Ordine dell’amicizia) farà tappa anche in Polonia, Francia, Germania e Russia. Una, la sua, che nelle intenzioni della Cina dovrebbe servire per verificare la praticabilità di una «soluzione politica alla crisi». Il condizionale è d’obbligo, dal momento che una settimana fa Pechino ha annunciato l’iniziativa senza offrire molti dettagli. Quel che è certo è che ladi Li è la prima indi un diplomaticodi alto livello dall’inizio del conflitto, con l’invasione russa cominciata il 24 febbraio dello scorso anno. Oggi ...

A questa situazione si aggiunge ovviamente la guerra di aggressione della Russia contro l'... secondo le previsioni della Commissione UE, sono indi miglioramento. Infatti, la forte ...La pubblicazione riporta anche i contatti di Prigozhin con l'intelligence militare. Il ... Per trasformare la Bielorussia sulladella democrazia e impedire alla Russia di interferire. ...... di conseguenza, nel momento decisivo della stagione molti club non hanno dato illibera per le ... Serbia (2), Ghana (1,) Spagna (1), Russia (1), Germania (1), Inghilterra (1), Francia (1),...

L'esercito di Kiev avanza, dopo la notte di droni. G7 sostiene l'Ucraina e condanna la guerra russa - Kiev: raid russi su Ternopil nell'ovest dell'Ucraina - Kiev: raid russi su Ternopil nell'ovest dell'Ucraina RaiNews

"Invito tutti ad aprire rapporti, canali di amicizia". Questo è lo spiritocon cui papa Francesco ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Canali aperti è l`idea del papa perché una cosa è certa: ...«Abbiamo visto quello che succede in Ucraina, bisogna istruire la gente a ogni emergenza», ha detto alle tv il sindaco Chiang Wan-an. Però, per non creare allarme, sono stati impiegati solo membri ...