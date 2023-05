TuttoPizza | tutto pronto alla Mostra | ci sarà anche la pizzeria con cameriere-robot

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ciladel futuro tra i padiglioni di, la fiera internazionale del settore che si terràd’Oltremare di Napoli da 22 al 24 maggio prossimi. Un locale che, per gli organizzatori dell’expó, vuole proporsi come rappresentazione reale dell’evoluzione del mondo pizza nella sua interezza che, come è noto, in questi anni, è investito da spinte innovatrici sia per quanto riguarda gli impasti che per quanto attienedefinizione degli spazi, all’arredo e agli altri elementi del contesto in cui gli attori principali – il pizzaiolo da un lato e il personale di sala dall’altro – si muovono. “La10.0, disegnata dall’architetto Simone Micheli – dice il direttore della fiera, Raffaele Biglietto – è ...