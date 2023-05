Turchia verso il ballottaggio | Erdogan sotto il 50 per cento dei voti

(Di lunedì 15 maggio 2023) Al termine del primo turno delle elezioni presidenziali in, si vailtra Recep Tayyipe Kemal Kilicdaroglu. Con quasi tutti icontati, nessuno dei due candidati ha raggiunto il 50% delle preferenze, sogliala quale è previsto un secondo turno, che dovrebbe tenersi il 28 maggio.ha ottenuto il 49,5 perdei, lo sfidante si è fermato al 44,8 per. «Anche se i risultati non sono ancora stati pubblicati, siamo chiaramente in testa», ha dettoa una marea di sostenitori riuniti nel cuore della notte ad Ankara. «Rispettiamo queste elezioni e rispetteremo le prossime». È la prima volta in vent’anni, da quando è al potere in ...

Il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan costretto al ballottaggio per la prima volta in 20 anni di potere in. Il candidato dell'opposizione, Kemal Kili daroglu, ha promesso la vittoria del suo schieramento. Erdogan ha dichiarato di essere chiaramente in testa alle elezioni presidenziali, ma ha ...E' una ''affluenza record'' quella che si è registrata alle elezioni presidenziali e parlamentari che si sono svolte ieri indove c'è stato un ''trionfo della democrazia'', ha detto Erdogan ...Kilicdaroglu , 74 anni 5 piu' del rivale e ' una figura non particolarmente carismatica ed e' di religione alevita, corrente musulmana minoritaria in. Decisivi fra due settimane saranno i ...

La Turchia verso il ballottaggio, Erdogan sotto il 50% Agenzia ANSA

Il leader dell'opposizione Kiliçdaroglu: "Siamo in testa noi". Secondo la tv di Stato Trt, l'affluenza ha sfiorato il 90 per cento ...Si va al ballottaggio il 28 maggio in Turchia, dove il presidente Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali di ieri e quindi a ...