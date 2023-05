Turchia | Erdogan si dice pronto al ballottaggio con Kilicdaroglu

Si riferiva al fatto che Wikipedia era stata accusata dal regime diper alcune cose che raccontava a proposito della, ma invece di correggerle era stata bandita per due anni, fino a ......è stato la sorpresa di questo primo turno delle presidenziali ine i suoi voti saranno decisivi nell'ormai quasi certo ballottaggio del 28 maggio , in cui il presidente Recep Tayyip..."Anche se i risultati definitivi non sono ancora stati pubblicati, siamo chiaramente in testa". Cosi' il presidente uscente della, Recep Tayyip, facendo riferimento alle elezioni presidenziali. "Non sappiamo ancora se le elezioni siano finite con questo primo turno, ma se la gente ha fatto la sua scelta a favore ...

La Turchia verso il ballottaggio, Erdogan sotto il 50% Agenzia ANSA

La Turchia sceglie il presidente, Erdogan rischia 14 maggio 2023 La Turchia al voto per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Sono oltre 64 milioni i cittadini chiamati alle urne per le elezioni…