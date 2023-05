Turchia | Erdogan in testa ma si andrà al ballottaggio

(Di lunedì 15 maggio 2023) ANKARA () (ITALPRESS) – Sarà ildel 28 maggio a stabilire chi guiderà lanei prossimi anni: a conclusione dello spoglio delle elezioni che hanno chiamato alle urne circa 61 milioni di cittadini, il presidente uscente Recep Tayyip– in carica da 20 anni – si è fermato al 49,2%, mentre il principale sfidante, il candidato unico dell'opposizione e leader laico del Partito popolare repubblicano (CHP) Kemal Kiliçdaroglu, ha di poco superato il 45%. Nessuno dei due ha dunque oltrepassato la soglia del 50% necessaria per l'elezione diretta. Potrebbero essere decisivi i voti del terzo candidato alle presidenziali, Sinan Ogan, che si è fermato attorno al 5%. “Annuncerò presto le mie intenzioni”, ha detto. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

